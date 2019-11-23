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وفاة عشريني اختناقاً وإصابة 4 إثر حريق بالمدينة المنورة

كل الوطن - فريق التحريرآخر تحديث : السبت 23 نوفمبر 2019 - 6:17 مساءً
وفاة عشريني اختناقاً وإصابة 4 إثر حريق بالمدينة المنورة

كل الوطن – الرياض: قضى شاب عشريني اختناقا وأصيب 4 آخرون إثر نشوب حريق في منزلهم بالمدينة المنورة وذكر المتحدث الرسمي للدفاع المدني بالمنطقة العميد خالد الجهني أن إدارته تلقت بلاغا بالحادثة هرعت إثره الفرق للموقع وعند الوصول اتضح أن الحريق في صالة بمنزل شعبي مكون من دور واحد ، وتم مباشرة عمليات إطفاء الحريق والسيطرة عليه وإخماده ، نتج عن الحادث 5 إصابات لمواطنين ” اختناق بسبب الدخان ” تم نقلهم عن طريق الهلال الأحمر للمستشفى ، 4 حالات وضعها الصحي مطمئن ، والخامسة لشاب يبلغ من العمر 20 عاماً توفي لاحقا بالمستشفى ، مشيرا إلى أنه تم تسليم الموقع للجهات المختصة لاستكمال الإجراءات.

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2019-11-23 2019-11-23
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