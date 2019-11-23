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القصيم: القبض على 4 أشخاص ارتكبوا جرائم نصبٍ واحتيال مالي عبر رسائل نصية

كل الوطن - فريق التحريرآخر تحديث : السبت 23 نوفمبر 2019 - 8:49 مساءً
القصيم: القبض على 4 أشخاص ارتكبوا جرائم نصبٍ واحتيال مالي عبر رسائل نصية

كل الوطن – واس: صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة القصيم الرائد بدر السحيباني بأن نتائج المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال ، وإجراءات البحث والتحري والاستدلال عن المتورطين فيها أسفرت بفضل الله تعالى عن ضبط أربعة متهمين – من الجنسية الباكستانية – في العقدين الرابع والخامس من العمر ، وذلك بعد توفر الدلائل على تورطهم بارتكاب جرائم نصبٍ واحتيال للحصول على معلومات شخصية وماليه ، عبر رسائل نصية ، يتم من خلالها استدراج المستهدفين بها لتوفير معلومات من خلال ادعاءات مختلفة مثل تحديث حساباتهم البنكية ، أو تحويل جوائز نقدية وهمية لهم.

وقد عثر بحوزتهم على مبالغ مالية وأجهزةِ حاسبٍ واتصال وهواتف جوال ، وعددٍ من جوازات السفر ووثائق الإقامة ، حيث جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم ..

وشرطة منطقة القصيم إذ تعلن عن ذلك لتؤكد حرص وزارة الداخلية على أمن الوطن والمواطن والمقيم ، وأن الجهات الأمنية تعمل بكل قوة وحزم وصرامة لردع كل من تسول له نفسه المساس بأمن المجتمع وسلامته واستقراره ، والله الهادي إلى سواء السبيل .

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2019-11-23
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