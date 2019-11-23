ضبط عمالة مخالفة بإحدى المنشآت الصحية بالخبر

كل الوطن – الرياض: ضبط مكتب العمل بمحافظة الخبر إحدى المنشآت الصحية الكبرى بالمحافظة مكّنت من توظيف عمالة مخالفه لنظام العمل، وذلك بناءً على ما ورد من شكاوى لقسم التفتيش بالمكتب .

وقد تم الذهاب للموقع وضبط عدد من العمالة الوافدة المخالفة، كما تمت مخالفة المنشأة بمبلغ مالي تجاوز 20 ألف ريال.

وأوضح مدير مكتب عمل الخبر منصور آل بن علي أنه بعد التحقيق مع العمالة المخالفة للمادة 39 من نظام العمل تمت إحالتهم لإدارة الوافدين لاستكمال الإجراءات النظامية وترحيلهم وفق الإجراءات المتخذة في ذلك، داعياً جميع المنشآت إلى الالتزام بأنظمة وزارة العمل، مؤكداً على دور المواطنين والمقيمين في التعاون والإبلاغ عن أي ملاحظات عن طريق تطبيق (معاً للرصد) أو الهاتف المجاني 19911 ، وأن البلاغات يتم التعامل معها بسرية تامة .