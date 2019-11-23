تسجيل الدخول
كل الوطن
آخر الأخبــــــــار
كل الوطن ضبط عمالة مخالفة بإحدى المنشآت الصحية بالخبر كل الوطن نفاد تذاكر حفلة نوال ونبيل شعيل خلال أقل من ساعة كل الوطن مايكروسوفت تبيع البرامج لهواوي من جديد كل الوطن أول ظهور تلفزيوني لحفيدة “الزعيم” عادل إمام كل الوطن القصيم: القبض على 4 أشخاص ارتكبوا جرائم نصبٍ واحتيال مالي عبر رسائل نصية كل الوطن وفاة عشريني اختناقاً وإصابة 4 إثر حريق بالمدينة المنورة كل الوطن مؤشرات أرقام اكتتاب “أرامكو” كشفت الموثوقية العالية بالاقتصاد السعودي كل الوطن د. عبدالمجيد الجلاَّل: لبنان والعراق والهم الطائفي المُشترك! كل الوطن قضية قتل طفل وإلقاء جثّته بشارع في أبوعريش.. تفاصيل مثيرة وصادمة كل الوطن وزير العمل يرعى انطلاق منتدى الأسرة السعودية 2019
» » » ضبط عمالة مخالفة بإحدى المنشآت الصحية بالخبر

ضبط عمالة مخالفة بإحدى المنشآت الصحية بالخبر

كل الوطن - فريق التحريرآخر تحديث : السبت 23 نوفمبر 2019 - 11:57 مساءً
ضبط عمالة مخالفة بإحدى المنشآت الصحية بالخبر

كل الوطن – الرياض: ضبط مكتب العمل بمحافظة الخبر إحدى المنشآت الصحية الكبرى بالمحافظة مكّنت من توظيف عمالة مخالفه لنظام العمل، وذلك بناءً على ما ورد من شكاوى لقسم التفتيش بالمكتب .

وقد تم الذهاب للموقع وضبط عدد من العمالة الوافدة المخالفة، كما تمت مخالفة المنشأة بمبلغ مالي تجاوز 20 ألف ريال.

وأوضح مدير مكتب عمل الخبر منصور آل بن علي أنه بعد التحقيق مع العمالة المخالفة للمادة 39 من نظام العمل تمت إحالتهم لإدارة الوافدين لاستكمال الإجراءات النظامية وترحيلهم وفق الإجراءات المتخذة في ذلك، داعياً جميع المنشآت إلى الالتزام بأنظمة وزارة العمل، مؤكداً على دور المواطنين والمقيمين في التعاون والإبلاغ عن أي ملاحظات عن طريق تطبيق (معاً للرصد) أو الهاتف المجاني 19911 ، وأن البلاغات يتم التعامل معها بسرية تامة .

رابط مختصر
2019-11-23 2019-11-23
أخبار المناطق
أترك تعليقك
0 تعليق
*الاسم
*البريد الالكترونى
الحقول المطلوبة*

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

محليات
أخبار المناطق
أزياء وأكسسوارات
فيديوهات
كل الوطن - فريق التحرير