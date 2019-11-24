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“التعليم”: لا يجب إقحام المؤسسات التعليمية في المنافسات الرياضية

كل الوطن - فريق التحريرآخر تحديث : الأحد 24 نوفمبر 2019 - 1:08 مساءً
“التعليم”: لا يجب إقحام المؤسسات التعليمية في المنافسات الرياضية

كل الوطن – الرياض: قالت المتحدثة الرسمية باسم التعليم العامّ ابتسام الشهري، إن وزارة التعليم ترى أن المؤسسات التعليمية منظومات حيوية للمجتمع، لها رسائل تربوية لا تناسب إقحامها ومنسوبيها في منافسات الأندية الرياضية الداخلية والخارجية.

وأكدت متحدثة التعليم -في تغريدة عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، اليوم- أن «التعليم يجب أن يبقى بعيدًا عن أي انفعالات أو تشجيع قد يُفهم أنه انتقائي، وقد تكون له آثار تربوية غير مناسبة بين الطلاب والطالبات والكادر التعليمي والإداري، على اختلاف ميولهم، أو مطالبات مستقبلية بالمعاملة نفسها من جهات أخرى في مناسبات قادمة».

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2019-11-24 2019-11-24
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