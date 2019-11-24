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قوات التحالف العربي تعترض 5 صواريخ على الساحل الغربي لليمن (فيديو)

كل الوطن - فريق التحريرآخر تحديث : الأحد 24 نوفمبر 2019 - 1:21 مساءً
قوات التحالف العربي تعترض 5 صواريخ على الساحل الغربي لليمن (فيديو)

أفادت قناة روسيا أن منظومة الدفاع الجوي التابعة لقوات التحالف العربي بقيادة السعودية، اعترضت 5 صواريخ بالستية وطائرتين مسيرتين في سماء مدينة المخا على الساحل الغربي لليمن.

وقال “المركز الإعلامي لألوية العمالقة” اليوم الأحد إن منظومة الدفاع الجوي اعترضت خمسة صواريخ وطائرتين مسيرتين في سماء مدينة المخا أطلقها الحوثيون.

وأضاف أن هذا التطور الخطير يأتي بعد مضي يوم واحد على إحاطة المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث لمجلس الأمن الدولي حول التطورات في الحديدة.

وأشار المركز الإعلامي إلى أن الحوثيين نفذوا هجوما مماثلا قبل أسبوعين على مدينة المخا استهدفوا به مستشفى أطباء بلا حدود في المدينة.

روسيا اليوم

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2019-11-24 2019-11-24
عربي ودوليهنا اليمن
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