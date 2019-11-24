قوات التحالف العربي تعترض 5 صواريخ على الساحل الغربي لليمن (فيديو)

أفادت قناة روسيا أن منظومة الدفاع الجوي التابعة لقوات التحالف العربي بقيادة السعودية، اعترضت 5 صواريخ بالستية وطائرتين مسيرتين في سماء مدينة المخا على الساحل الغربي لليمن.

وقال “المركز الإعلامي لألوية العمالقة” اليوم الأحد إن منظومة الدفاع الجوي اعترضت خمسة صواريخ وطائرتين مسيرتين في سماء مدينة المخا أطلقها الحوثيون.

قوات التحالف العربي تعترض 5 صواريخ على الساحل الغربيأفاد مراسل RT في اليمن بأن منظومة الدفاع الجوي التابعة لقوات التحالف العربي بقيادة السعودية، اعترضت 5 صواريخ بالستية وطائرتين مسيرتين.https://t.co/GEB5ClLS5C#شاهد #اسأل_أكثر #أخبار #فيديو#Viralvideos #explore #explorepage pic.twitter.com/AdEZd4LM0S — RT Arabic (@RTarabic) November 24, 2019

وأضاف أن هذا التطور الخطير يأتي بعد مضي يوم واحد على إحاطة المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث لمجلس الأمن الدولي حول التطورات في الحديدة.

وأشار المركز الإعلامي إلى أن الحوثيين نفذوا هجوما مماثلا قبل أسبوعين على مدينة المخا استهدفوا به مستشفى أطباء بلا حدود في المدينة.

روسيا اليوم