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شاحنة تسلا الجديدة تحرج صاحب الشركة على الملأ (فيديو)

كل الوطن - فريق التحريرآخر تحديث : الأحد 24 نوفمبر 2019 - 4:21 مساءً
شاحنة تسلا الجديدة تحرج صاحب الشركة على الملأ (فيديو)

تعرض مؤسس شركة تسلا، ورجل الأعمال الأمريكي الشهير، إيلون موسك، لموقف محرج أثناء استعراضه لقدرات شاحنة “مدرعة” تعمل شركته على تطويرها.

وخلال العرض أوضح موسك للحضور أن نوافذ شاحنة “سايبرتراك” الجديدة مدرعة ومخصصة لحماية الركاب، وطلب من أحد الأشخاص أن يرمي زجاجها بكرة حديدية صغيرة ليثبت صحة كلامه.

وعندما رمى الرجل الزجاج بالكرة تفاجأ الجميع بأن الزجاج تهشم، فشعر موسك بالإحراج وأوضح أن الضربة ربما كانت قوية جدا، وطلب من الرجل تكرار المحاولة ليتهشم الزجاج الآخر أيضا، فحاول موسك التهرب من الموقف المحرج قائلا “إن المركبة بحاجة لبعض التحسينات”.

وكان من المقرر أن يبدأ إنتاج الشاحنة المذكورة خلال العامين القادمين، لكن مصير إنتاجها قد يتغير بعد هذا العرض غير الموفق.

ومن المفترض أن تحصل هذه الشاحنة الصغيرة التي سيصل سعرها إلى 40 ألف دولار على هيكل فولاذي متين، وقمرة تتسع لـ 5 أشخاص، وأن تكون قادرة على التسارع من 0 إلى 100 كلم/ساعة في غضون 2.6 ثانية فقط.

المصدر: وكالات

شاحنة تسلا الجديدة تحرج صاحب الشركة على الملأ (فيديو)
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2019-11-24 2019-11-24
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