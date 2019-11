مايكل بلومبرغ يبدأ حملته من أجل “بيريسترويكا” أمريكا وإزاحة ترامب

أعلن عمدة مدينة نيويورك السابق، مايكل بلومبرغ، عن انضمامه رسميا للسباق من أجل الترشح عن الحزب الديمقراطي لانتخابات الرئاسة 2020، وأطلق حملة انتخابية تحت شعار “إعادة بناء أمريكا”.

ملياردير آخر صاحب مقولة “روسيا عدونا الأكبر” ينافس ترامب على رئاسة أمريكا!

وقال بلومبرغ في بيان صدر اليوم الأحد، إنه قرر المشاركة في السباق الرئاسي “من أجل التغلب على دونالد ترامب (الرئيس الأمريكي الحالي) وإعادة بناء أمريكا”.

I’m running for president to defeat Donald Trump and rebuild America.

I believe my unique set of experiences in business, government, and philanthropy will enable me to win and lead.

Join our team: https://t.co/7ezlUeouqH pic.twitter.com/IyOeS3aWaF

— Mike Bloomberg (@MikeBloomberg) November 24, 2019