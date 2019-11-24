الدفاع المدني: إخلاء 55 طالبا وعضو هيئة تدريس من كلية الباحة الأهلية

كل الوطن – الرياض: أوضح الناطق الاعلامي للدفاع المدني بمنطقة الباحة/العقيد جمعان بن دايس بان مركز القيادة والتوجيه بمديرية الدفاع المدني بمنطقة الباحة تبلغ من قبل أحد طلاب الكلية الأهلية عن تسرب مياه داخل الكلية الاهلية بالباحة وعلى الفور تم تحريك الفرق اللازمة من مركز البلد وعند الوصول وجد تسرب مياه مما أُوجب إخلاء جميع طلاب القاعة وهيئة التدريس وعددهم 55 كما تم فصل التيار الكهربائي عن الموقع حتى يتم إزالة الخطورة والدفاع المدني يهيب بالجميع إلى أخذ الحيطة والحذر وإزالة كافة مسببات الحوادث متمنياً للجميع السلامة الدائمة.