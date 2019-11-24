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نادي “الهلال” يهدي لقب دوري أبطال آسيا للملك وولي العهد

كل الوطن - فريق التحريرآخر تحديث : الأحد 24 نوفمبر 2019 - 10:05 مساءً
نادي “الهلال” يهدي لقب دوري أبطال آسيا للملك وولي العهد

كل الوطن – الرياض: رفع مجلس إدارة نادي الهلال برئاسة فهد بن نافل أسمى آيات الشكر والعرفان لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمين الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز على الاهتمام المتواصل بقطاع الرياضة والدعم الكبير للأندية والذي أثمر عن تحقيق الهلال لبطولة دوري أبطال آسيا لكرة القدم 2019م.

وأهدى مجلس إدارة نادي الهلال لقب دوري أبطال آسيا إلى الملك سلمان وولي العهد الأمين ذاكراً أن ما يجده الرياضيون من عناية دائمة على الأصعدة كافة وتهيئة كافة السبل فيما حقه الفريق قاريا مشيرا إلأى أن الفوز بالبطولة الآسيوية يدفعهم لبذل المزيد من الجهد لرفع اسم المملكة عالياً في مختلف المشاركات الرياضية.

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2019-11-24 2019-11-24
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