“صحة الرياض” تنجز 24 مركزا صحيا لخدمة سكان العاصمة ومحافظاتها

كل الوطن – فريق التحرير: أعلنت المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة الرياض ممثلة بالادارة المساعدة للشؤون الهندسية عن الانتهاء من إنشاء (24) مركزاً للرعاية الصحية الأولية لخدمة المرضى والمراجعين في مدينة الرياض والمحافظات التابعة لها.

وأوضح مساعد المدير العام للشؤون الهندسية في “صحة الرياض” المهندس فهد المناع أن عدد المراكز الصحية المنجزة داخل الأحياء في مدينة الرياض بلغ (16)، فيما بلغ عدد مراكز الرعاية الصحية الأولية الحكومية في الأحياء خارج العاصمة الرياض (8) مراكز رعاية صحية أولية.

وأضاف بأن هذه المراكز الصحية الجديدة شملت (6) مراكز للرعاية الصحية الأولية ضمن المجموعة الأولى للقطاع الشمالي “1”، وهي تخدم سكان أحياء : (الملقا، الياسمين، حطين، الفلاح، العقيق، المحمدية. و(5) مراكز صحية من المجموعة الثانية للقطاع الشمالي “2”، وتخدم أحياء: (الملك فهد، الواحة، النزهة، المغرزات، قرطبة) و(5) مراكز صحية ضمن المجموعة الخامسة للقطاع الشرقي، وتخدم أحياء: (السعادة، النسيم الشرقي، الجنادرية الغربية، النظيم الشمالي، الملك فيصل).

كما تضمنت مراكز الرعاية الصحية الأولية المنجزة (8) مراكز للرعاية الصحية الأولية ضمن المجموعة الثانية عشر لمحافظات شمال الرياض وتخدم أحياء: (الخالدية بالزلفي، القرينة بحريملاء، الفيحاء بالمجمعة، الشفاء بروضة سدير، مصدة بالأرطاوية، العبدلية بالغاط، الصفرات بثادق، والرمحية برماح) ولفت أن المراكز الصحية الجديدة، تأتي في إطار حرص وزارة الصحة على خدمة المواطنين وتلبية لرغبات المستفيدين من خدمات المراكز الصحية ومنسوبيها وتحقيقاً لمطالبهم وبما يتماشى مع ظروفهم الاجتماعية مؤكدة استمرار جهودها للتسهيل على المواطنين واستثمارها كافة الإمكانات المتاحة لتجويد خدماتها والإرتقاء بمستويات الأداء في مرافقها الصحية حيث تسهم هذه المراكز في التخفيف على أقسام الطوارئ بمستشفيات المنطقة ومساندتها في استقبال الحالات بصفة يومية.

وتقديم مراكز الرعاية الصحية الأولية خدمات الرعاية الصحية الأولية الأساسية للسكان المستهدفين بمنطقة خدمات المركز وتشمل التوعية والتثقيف الصحي، اصحاح البيئة ومكافحة الأمراض السارية ، رعاية الأمومة ، رعاية الطفولة ، رعاية المراهقين ، رعاية المسنين ، الرعاية النفسية ، الخدمات العلاجية ، صحة الفم والأسنان ، التطعيمات الأساسية ، تعزيز التغذية الصحية للفرد والمجتمع، إضافة إلى الأدوية الأساسية.