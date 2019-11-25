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العثور على نجمة “بوب” شهيرة ميتة في منزلها

كل الوطن - فريق التحريرآخر تحديث : الإثنين 25 نوفمبر 2019 - 12:29 مساءً
العثور على نجمة “بوب” شهيرة ميتة في منزلها

عثر على نجمة البوب الكوري “غو هارا” ميتة في منزلها في سيئول، بعد ما يزيد قليلا عن شهر واحد من إنهاء مغنية كورية شهيرة أخرى حياتها بالانتحار.

وذكرت الشرطة أنها وجدت هارا، التي كانت واحدة من أعضاء مجموعة Kara في السابق، ميتة في منزلها في حوالي الساعة 6 مساء بالتوقيت المحلي لكوريا الجنوبية يوم الأحد 24 نوفمبر، دون أن تكشف عن المزيد من التفاصيل، قائلة إن التحقيق في سبب وفاة الشابة البالغة من العمر 28 عاما، جار حتى الآن.

وسبق أن دخلت المغنية الشابة المستشفى في ماي الماضي بعد محاولة انتحار واضحة، عندما عثر عليها مدير أعمالها فاقدة للوعي في منزلها.

وقبل ذلك، نشرت هارا رسالة مشفرة عبر حسابها على “إنستغرام” تحتوي فقط على كلمة “وداعا”، وتعافت إثر تلك الحادثة وأصدرت أغنية جديدة وقامت بجولة فنية قصيرة وفي وقت سابق من هذا الشهر.

وتأتي أنباء وفاة هارا عقب خبر وفاة مغنية أخرى للبوب الكوري، وهي سولي، البالغة من العمر 25 عاما، حيث عثر عليها أيضا في شقتها في سيئول ميتة في 14 أكتوبر الماضي، وكانت وفاتها مرتبطة بالاكتئاب والمضايقات التي تتلقاها عبر الإنترنت.

وأثارت وفاة سولي موجة غضب واسعة عبر الإنترنت بشأن الآثار السيئة للتنمر عبر الإنترنت في كوريا الجنوبية، ودعا الناشطون المسؤولين إلى اتخاذ إجراءات صارمة ضد التعليقات الإلكترونية البغيضة.

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