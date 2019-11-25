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عكاظ: القبض على رجل أعمال متهم برشوة موظف لتمرير صفقة عقارات

كل الوطن - فريق التحريرآخر تحديث : الإثنين 25 نوفمبر 2019 - 12:53 مساءً
عكاظ: القبض على رجل أعمال متهم برشوة موظف لتمرير صفقة عقارات

كل الوطن – متابعات: كشفت مصادر مطلعة، أن النيابة العامة أوقفت رجل أعمال متهما بارتكاب جريمة رشوة موظف حكومي بمبلغ 75 مليونا لتمرير صفقة عقارات حرر لها شيكات بمبلغ 900 مليون ریال.

ووفقاً لـ«عكاظ» فإن قرار النيابة العامة بالقبض على رجل الأعمال، الذي أوقف فور عودته من خارج المملكة في مطار جدة، جاء بناءً على أمر قضائي ألزم المتهم بسداد مجموعة من الشيكات.

وبينت التحقيقات أن رجل الأعمال الموقوف تواصل مع شخص وعده بإخراجه من التوقيف مقابل تقديم مبلغ مالي لموظف حكومي.

وشددت النيابة العامة في لائحة الاتهام أن رجل الأعمال الموقوف صاحب سوابق جنائية تتمثل في رشاوى واشتراك في تزوير، مما يشير إلى تأصل السلوك الإجرامي بداخله واحترافه للجريمة وتوافر النزعة الإجرامية فيه وعدم ارتداعه من العقوبات الصادرة بحقه سابقا.

وطالبت النيابة بإيقاع الحد الأعلى من السجن والغرامة الواردة في نظام مكافحة الرشوة وتعزيره بعقوبة مشددة لوجود سابقة عليه ومصادرة جوالاته وإلغاء الخدمة عن أرقامه لاستخدامها في الجريمة.

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2019-11-25
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