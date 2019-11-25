الجامعة العربية تدين الموقف الأمريكي من المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية

كل الوطن- وكالات- RT : دان الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، بيان وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، من أن بلاده لم تعد تعتبر المستوطنات الإسرائيلية بالضفة الغربية مخالفة للقانون الدولي.

وحذر أبو الغيط، في بيان، اليوم الثلاثاء، من أن “هذا التغيير المؤسف في الموقف الأمريكي من شأنه أن يدفع جحافل المستوطنين الإسرائيليين إلى ممارسة المزيد من العنف والوحشية ضد السكان الفلسطينيين، وأنه يقوض أي احتمال ولو ضئيل لتحقيق السلام العادل القائم على انهاء الاحتلال في المستقبل القريب عبر جهد أمريكي”.

وأكد الأمين العام للجامعة، أن “القانون الدولي يصيغه المجتمع الدولي كله وليس دولة واحدة مهما بلغت أهميتها”، مشددا على أن “الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية يظل احتلالا يدينه العالم أجمع، وأن الاستيطان يظل استيطانا باطلا من الناحية القانونية وعارا على من يمارسه أو يؤيده من الزاوية الأخلاقية، بغض النظر عن أية مساع حثيثة تتم بهدف تجميل ذلك الاحتلال القبيح شكلا وموضوعا”.

وأعرب أبو الغيط، عن انزعاجه الشديد حيال الاستخفاف بمبدأ قانوني مستقر نص عليه القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي، وبالذات اتفاقية جنيف الرابعة، والذي “يحظر على القوة القائمة بالاحتلال نقل سكانها إلى الأراضي الواقعة تحت احتلالها”.

وأعلن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، الاثنين الماضي، أن “الولايات المتحدة أصبحت تعارض موقف الإدارات السابقة لها من إنشاء المستوطنات الإسرائيلية، وباتت تعتبر أن إنشاء المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية عمل لا يتعارض مع القانون الدولي”.

المصدر: RT