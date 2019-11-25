نقلا عن مسؤول أمريكي: الكويت و قطر توافقان على الانضمام للتحالف البحري

كل الوطن- فريق التحرير: أفادت وكالة “رويترز” نقلا عن مسؤول عسكري أمريكي، بأن قطر والكويت أكدتا عزمهما الانضمام لتحالف بحري تشكل بقيادة الولايات المتحدة لتأمين حركة الملاحة في مضيق هرمز.

ونقلت الوكالة عن رئيس هيئة أركان التحالف، الكولونيل جون كونكلين قوله اليوم الاثنين، إن “قطر والكويت أبلغتانا بالفعل بأنهما ستنضمان، فالأمر مسألة وقت”.

وقد بدأ التحالف العسكري البحري بقيادة الولايات المتحدة والذي يتخذ من البحرين مقرا له، أعماله يوم الـ7 من الشهر الحالي بمشاركة ست دول إلى جانب الولايات المتحدة، وهي السعودية والإمارات والبحرين وبريطانيا وأستراليا وألبانيا، وأطلق على المهمة البحرية اسم “سنتينال”.

ويفترض أن يضمن التحالف العبور الآمن والحر للسفن عبر مضيق هرمز نحو بحر عمان، وصولا إلى باب المندب في البحر الأحمر.

وأعلنت الولايات المتحدة، في يوليو الماضي، عن خطتها لتشكيل قوة دولية ستعمل على التصدي “للتهديدات الأمنية على الملاحة في الخليج النابعة من إيران” على خلفية تصاعد حدة التوتر بين البلدين.

المصدر: وكالات