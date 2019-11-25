تقرير: “حفاظا على تفوق إسرائيل” واشنطن تحظر بيع 35-F للدول العربية

كل الوطن- وكالات – I24 News : حظرت الولايات المتحدة بيع مقاتلات 35-F للإمارات وأي دولة عربية أخرى، حفاظا على التفوق الجوي النوعي لإسرائيل في مواجهة ما تسميه “التفوق العددي للعرب”.

وذكرت القناة الإسرائيلية الـ13 أن مسؤولين في وزارة الدفاع الأمريكية، شددوا في محادثات داخلية، على أنهم لن يسمحوا أبدا ببيع مقاتلات 35-F للإمارات أو غيرها من الدول العربية.

وأفادت القناة الـ13 الإسرائيلية، بأن الإمارات تسعى منذ أكثر من ست سنوات لشراء هذه الطائرات من واشنطن بلا جدوى، علما “أن المال ليس المشكلة، كما هو معروف”، مؤكدة أن رغبة الإمارات في شراء هذه المقاتلات قد زادت، خلال معرض جوي كبير أقيم في دبي مؤخرا.

وتتحجج الولايات المتحدة بأنها ملتزمة باتفاق QME للحفاظ على تفوق إسرائيل، في ميزان القوى في الشرق الأوسط.

وQME، مفهوم في السياسة الخارجية للولايات المتحدة، يلزم واشنطن بالحفاظ على التفوق العسكري النوعي لإسرائيل، بما يشمل المزايا التكنولوجية والتكتيكية وغيرها، لردع “الأعداء” المتفوقين عدديا، لدرجة أن هذه الاتفاقية المثيرة للجدل سنت كقانون نافذ.

المصدر: I24 News