جامعة الدول العربية تؤكد التزامها بقضايا الطفل العربي

وأفادت الجامعة العربية في بيان لها اليوم بمناسبة مرور 30 عامًا على الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل، بأنها تعمل من خلال المجالس الوزارية العربية المتخصصة والقمم العربية على وضع قضايا مناصرة حقوق الطفل وحمايته ضمن أهم أولياتها لمواصلة الجهود لوضع الخطط والبرامج والإستراتيجيات للارتقاء بأوضاع الطفل العربي في إطار مقاربات حقوقية تراعي مصلحة الطفل من النواحي كافة. ودعت الجامعة العربية إلى ضرورة تعزيز التعاون من خلال الشراكات الفاعلة بين الآليات الوطنية والمنظمات الإقليمية والدولية المعنية لمتابعة وتقييم ماتُوصل إليه من تدابير وإجراءات لحماية حقوق الطفل العربي ورعايته، مشيدة بالخطوات العملية التي بذلتها الدول العربية في هذا الشأن متجاوزة حد المصادقة على المواثيق والانضمام للاتفاقيات الدولية إلى مرحلة المبادرة بوضع خطط ومشروعات لحماية حقوق الطفل العربي.