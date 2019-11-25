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“صحة الرياض” تنفذ دورة تدريبية لتشجيع الرضاعة الطبيعية بمستشفى حريملاء العام

كل الوطن - فريق التحريرآخر تحديث : الإثنين 25 نوفمبر 2019 - 9:48 مساءً
“صحة الرياض” تنفذ دورة تدريبية لتشجيع الرضاعة الطبيعية بمستشفى حريملاء العام

كل الوطن – فريق التحرير: نظمت ” صحة الرياض” مؤخرا ، ممثلة بإدارة شؤون المستشفيات (برنامج تشجيع الرضاعة الطبيعية) بالتعاون مع مستشفى حريملاء العام ، دورة تدريبية بعنوان “المستشفى صديق الطفل” لتشجيع الرضاعة الطبيعية .

وذلك بحضور “مسؤولة أقسام النساء والولادة بوزارة الصحة فاطمة الشنقيطي، ومنسقة مشروع رعاية الأم والطفل بوزارة الصحة ” فيروز الجارود .

وتأتي هذه الدورة التدريبية ضمن سلسلة من الدورات التي تعقدها ” صحة الرياض” لمنتسبي القطاع الصحي لتشجيع الأمهات ومساعدتهن عبر تقديم المشورة لهن بشأن أهمية الرضاعة الطبيعية”. وهدفت الدورة إلى تطوير الخدمة المقدمة للأم الحامل والطفل مع تفعيل دور المرافق في غرفة الولادة ، زيادة نسبة الرضاعة الطبيعية .

واستهدفت الدورة الأطباء بأقسام النساء والولادة والأطفال ، وهيئة التمريض ، الحضانات ، التثقيف الصحي ، فني التغذية

واستعرضت الدورة والمحاضرات العلمية الخطوات العشر للرضاعة الطبيعية، الخطوات العشر للمستشفى صديق الأم والطفل، المدونة الدولية لتسويق بدائل حليب الأم، العمل على تقليل نسبة القيصريات، إضافة إلى تدريب المرافق وتفعيل دوره في غرفة الولادة .

وأكدت ” صحة الرياض” حرصها على تدريب العاملات في المستشفيات على التعامل مع أحدث المستجدات فيما يتعلق بموضوع الرضاعة الطبيعية وتطبيق الخطوات العشر التي تضمنتها توصيات منظمة رعاية الأمومة والطفولة “اليونيسيف”، مشيرة إلى أهمية الالتزام بالإستراتيجية العالمية الخاصة بتغذية الرضع وصغار الأطفال.

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2019-11-25 2019-11-25
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