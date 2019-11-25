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مصر..21 مواطنا يتنازلون عن الجنسية

كل الوطن - فريق التحريرآخر تحديث : الإثنين 25 نوفمبر 2019 - 11:13 مساءً
مصر..21 مواطنا يتنازلون عن الجنسية

قرر 21 مواطنا مصريا التنازل عن الجنسية مقابل الحصول على جنسيات أخرى أجنبية، وذلك بعد موافقة وزير الداخلية المصري اللواء محمود توفيق.

ووفقا لقرار صادر عن الوزير، فإنه بعد الاطلاع على الدستور، وعلى القانون بشأن الجنسية المصرية، تمت الموافقة على تجنيس 21 مواطنا مع عدم احتفاظهم بالجنسية المصرية.

وحصل بعض المواطنين على الألمانية والنمساوية والهولندية والأمريكية.

ولدى مصر قانون صارم فيما يتعلق بالجنسية، بعد تعديل بعض أحكام قانون الجنسية عام 2017، وإضافة حالتين جديدتين لإجراءات سحبها وإسقاطها.

المصدر: صدى البلد

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2019-11-25 2019-11-25
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