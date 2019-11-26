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أمير تبوك يستقبل 3 شقيقات امتهن البناء والتشييد والديكور بالمنطقة

كل الوطن - فريق التحريرآخر تحديث : الثلاثاء 26 نوفمبر 2019 - 12:24 صباحًا
أمير تبوك يستقبل 3 شقيقات امتهن البناء والتشييد والديكور بالمنطقة

كل الوطن – واس: استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبد العزيز أمير منطقة تبوك في مكتبه بالإمارة اليوم, الشابة مريم وشقيقتيها ربي ومها الشمراني اللواتي امتهن مهنتي البناء والتشييد وأعمال الديكور والدهانات.

وأعرب سموه عن فخره واعتزازه بهن وقال إن هناك فرصاً كثيرة أمام المرأة السعودية وبتوجيهات من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – التي تؤكد وتحرص على تسهيل الأمور الخاصة بالمرأة.

وقال سمو أمير منطقة تبوك إن الطريق أمامكم مفتوح ومنكم العمل والجد والاتقان ، متمنياً سموه لهن النجاح والتوفيق.

من جهتهن أعربن الشقيقات عن عظيم شكرهن وتقديرهن لسمو أمير منطقة تبوك لرعايته واهتمامه بأبنائه بالمنطقة في جميع المجالات، وعلى ما حظين به من دعم مادي قدمه سموه .

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2019-11-26 2019-11-26
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