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رويترز: مقتل 13 عسكريا فرنسيا أمس في عملية ضد متشددين في مالي

كل الوطن - فريق التحريرآخر تحديث : الثلاثاء 26 نوفمبر 2019 - 12:23 مساءً
رويترز: مقتل 13 عسكريا فرنسيا أمس في عملية ضد متشددين في مالي

أعلنت باريس مقتل 13 جنديا فرنسيا في حادث تصادم بين مروحيتين أثناء تنفيذ مهمة ضد متطرفين في مالي.

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن بيان صادر عن مكتب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن العسكريين الفرنسيين قتلوا في حادث وقع أمس الاثنين.

وقال بيان للرئاسة الفرنسية: “الرئيس يعلن ببالغ الحزن مقتل 13 جنديا فرنسيا في مالي مساء يوم 25 نوفمبر في حادث وقع بين طائرتي هليكوبتر أثناء مهمة قتالية ضد الجهاديين”.

وتعد هذه الخسائر البشرية الأكبر للقوات الفرنسية منذ تدخلها عام 2013 في القتال بمالي التي تشهد منذ سنوات أعمال عنف يشنها مسلحون متطرفون.

وتنشر باريس في منطقة الساحل الإفريقي أكثر من 4500 جندي لمواجهة تنظيمات جهادية مسلحة مرتبطة بتنظيمي “القاعدة” و”داعش”.

وتستخدم هذه التنظيمات مناطق من وسط وشمال مالي منطلقا لشن هجمات عبر المناطق الصحراوية.

المصدر: رويترز

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2019-11-26
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