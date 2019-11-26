من التخطيط الى التنفيذ : لأول مرة وكالة تكشف كواليس “المؤامرة الإيرانية على السعودية”

كل الوطن – فريق التحرير- سبتونيك:كشفت وكالة “رويترز”، مساء أمس الاثنين، لأول مرة، أسرارا جديدة حول “هجوم إيراني على المنشأت النفطية في السعودية من التخطيط إلى التنفيذ”.وقالت الوكالة البريطانية، في تقرير وصفته بالخاص ، إنه “وقبل 4 أشهر من تعطيل سرب من الطائرات المسيرة والصواريخ أكبر منشأة في العالم لمعالجة النفط بالسعودية، اجتمع مسؤولون أمنيون إيرانيون في مجمع شديد التحصين في طهران”.

وأضافت أن “من بين الحاضرين كانت قيادات عليا في الحرس الثوري الإسلامي، الذي يمثل فرع النخبة في المؤسسة العسكرية الإيرانية، وتشمل اختصاصاته تطوير الصواريخ والعمليات السرية”.

وأوضح التقرير أن “الموضوع الرئيسي في ذلك اليوم من أيام شهر مايو/ أيار، كان يتمحور حول كيفية معاقبة الولايات المتحدة على انسحابها من اتفاق نووي تاريخي وعودتها إلى فرض عقوبات اقتصادية على إيران، مشيرة إلى أنه وبحضور الميجر جنرال حسين سلامي قائد الحرس الثوري وقف أحد كبار القادة يخاطب الحاضرين.

ونقلت “روتيرز” عن أربعة مصادر مطلعة، على ما دار في الاجتماع عن هذا القائد، قوله: “آن أوان إشهار سيوفنا وتلقينهم درسا”، مؤكدة أن “أصحاب الآراء المتشددة تحدثوا في الاجتماع عن مهاجمة أهداف ذات قيمة عالية بما في ذلك القواعد العسكرية الأمريكية”.

وأضافت: “إلا أن الاجتماع تمخض عنه في النهاية خطة لا تصل إلى حد المواجهة الصريحة التي يمكن أن تسفر عن رد أمريكي مدمر، حيث اختارت إيران بدلا من ذلك استهداف منشآت نفطية في السعودية حليفة الولايات المتحدة، وهو اقتراح ناقشه كبار المسؤولين العسكريين الإيرانيين في ذلك الاجتماع في شهر مايو/ أيار، وفي أربعة اجتماعات تلته على الأقل”.

كما بينت “رويترز”، أن “هذه الرواية للأحداث كما وصفها ثلاثة من المسؤولين المطلعين على الاجتماعات ومسؤول رابع مطلع على عملية صنع القرار في إيران، تمثل أول وصف للدور الذي لعبته قيادات إيرانية في التخطيط لشن هجوم في 14 سبتمبر/ أيلول على شركة أرامكو السعودية”.