بـ”أسلاك معدنية”.. شاب فلسطينى يروي …”حكاية فلسطين”

رام الله/ قيس أبو سمرة/ الأناضول: – الشاب هيثم الخطيب من بلدة بلعين غربي رام الله يصنع تماثيل من أسلاك معدنية معاد تدويرها تحاكي شخصيات فلسطينية. – جسد تماثيل عدد من الرموز الفلسطينية على رأسهم الرئيس الراحل ياسر عرفات إلى جانب مجسمات لمعتقلين فلسطينيين، ولسيدات ومزارعين، وشهداء. – يصنع “الخطيب” مجسمات مستوحاة من الكوفية الفلسطينية، التي تعتبر رمزا للنضال، منذ عام 1935. – قبل نحو عام ونصف بدأت الفكرة لدى الخطيب، وصنع أول مجسم من أسلاك نحاسية للطفل الشهيد محمد الدرة.

بأدوات بسيطة، طوع الشاب الفلسطيني هيثم الخطيب (43 عاما) أسلاكا معدنية ليصنع منها تماثيل فنية، تحاكي في غالبيتها شخصيات رمزية فلسطينية.

ويصنع “الخطيب” مجسمات مستوحاة من الكوفية الفلسطينية، التي تعتبر رمزا للنضال، منذ عام 1935، وفقا لدراسات تاريخية فلسطينية.

في فسحة منزله ببلدة بلعين إلى الغرب من مدينة رام الله وسط الضفة الغربية، يجسد الخطيب شخصيات ورموز فلسطينية بطريقة إبداعية، حيث يلف الأسلاك المعدنية على بعضها البعض، حتى تكتمل وتصبح لوحة فنية. في فسحة منزله ببلدة بلعين إلى الغرب من مدينة رام الله وسط الضفة الغربية، يجسد الخطيب شخصيات ورموز فلسطينية بطريقة إبداعية، حيث يلف الأسلاك المعدنية على بعضها البعض، حتى تكتمل وتصبح لوحة فنية. قبل نحو عام ونصف بدأت الفكرة لدى الخطيب، وصنع أول مجسم من أسلاك نحاسية للطفل الشهيد محمد الدرة، يقول إنها “لاقت استحسانا كبيرا عبر مواقع التواصل الاجتماعي”. واستشهد الطفل “الدرة” بين ذراعي والده مطلع انتفاضة الأقصى 2000، إثر استهدافه من قبل الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة. وأحدثت صورة الدرة تضامنا دوليا كبيرا. لكن التجربة الأولى لـ”الخطيب” مختلفة عما يبدع به اليوم، حيث كان يستخدم الأسلاك ويلفها على بعضها البعض، لكنه اليوم يرسم من الأسلاك لوحة تحاكي الكوفية.

وعلى مدار الأشهر الماضية جسد عدد من الشخصيات، كان أبرزها الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات، إلى جانب مجسمات لمعتقلين فلسطينيين، ولسيدات ومزارعين، وشهداء، شخصية الشاب الملثم (مغطى الوجه) في رمزية للمقاوم الفلسطيني.

وعلى مدى 14 عاما احترف “الخطيب” التصوير الصحفي، ووثق حسب قوله الانتهاكات الإسرائيلية في بلدته التي كانت أول البلدات الفلسطينية التي تنظم مسيرة أسبوعية لمقاومة الجدار الإسرائيلي والاستيطان.

وقال “كل مجسم يحمل رسالة، أعتقد أنني أصنع مجسمات تحكي قصة وحكاية الشعب الفلسطيني للعالم عبر الفن”.

وللخطيب أصدقاء منهم من اعتقل ومنهم من أصيب بجراح وبعضهم استشهد.

وقال لمراسل الأناضول “وثقت المسيرات الأسبوعية والانتهاكات بعدسة الكاميرا على مدار 14 عاما، واليوم أوثق الانتهاكات بطريقة أخرى، عبر المجسمات”.

وأشار إلى أن “المجسمات المعدنية تجسد وقائع خاصة، ولاقت استحسان لدى الجمهور”.

وقال “كما كل الفلسطينيين عانت بلدتي من الاحتلال والجدار الإسرائيلي، وللاحتلال تأثير على هذه المجسمات”.

يمسك بيده مجسما لمعتقل فلسطيني مكبل، معصوم العينين، وقال “من منا لم يمر بهذه الحالة؟”.

ويمضي الخطيب نحو ساعتين يوميا في العمل على مجسماته، يقول إن “بعضها يحتاج نحو الشهر ليكتمل، بحسب طبيعة وحجم المجسم”.