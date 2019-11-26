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إعادة فتح البيت الأبيض بعد إغلاقه إثر خرق طائرة للمجال الجوي فوق واشنطن (فيديو)

كل الوطن - فريق التحريرآخر تحديث : الثلاثاء 26 نوفمبر 2019 - 6:34 مساءً
إعادة فتح البيت الأبيض بعد إغلاقه إثر خرق طائرة للمجال الجوي فوق واشنطن (فيديو)

أفادت وسائل إعلام أمريكية، اليوم الثلاثاء، بإعادة فتح البيت الأبيض بعد إغلاقه، إثر خرق طائرة للمجال الجوي فوق واشنطن.

وقالت وسائل الإعلام إن مقاتلات أمريكية حلقت في سماء واشنطن بعد بلاغ عن اختراق مجالها الجوي.

وصرح مراسل RT في واشنطن، محمد جمعة، بإخلاء ساحة مبنى الكونغرس، كما تم إخبار الجميع بالبقاء في مكاتبهم.

وأضاف أن القيادة الشمالية في الولايات المتحدة أكدت أنها تعاملت مع الطائرة التي اخترقت الأجواء، مشيرا إلى أن المسؤولين اجتمعوا، وأن التنسيق جار بين الوكالات الأمنية لبحث الأمر.

المصدر: وسائل إعلام أمريكية

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