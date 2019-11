شاهد.. استقبال منتخب الإمارات لدى وصوله إلى قطر للمشاركة في كأس الخليج

حطت بعثة منتخب الإمارات لكرة القدم مساء أمس الاثنين في الدوحة، استعدادا للمشاركة في بطولة كأس الخليج، التي ستنطلق منافساتها اليوم في قطر لتسمر حتى الثامن من الشهر المقبل.

وحظي المنتخب الإماراتي باستقبال رسمي لدى وصوله مطار حمد الدولي، حيث استقبل على أنغام الأغنية التي خصصها الاتحاد القطري لاستقبال جميع المنتخبات المشاركة في البطولة.

The #UAE 🇦🇪 national team delegation arrived in Doha earlier today, ahead of their participation in #GulfCup2019

Welcome to #Qatar! 🇶🇦♥️⚽#Khaliji24 #GulfCuppic.twitter.com/4Fy76cYWQT

