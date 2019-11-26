شاهد.. استقبال منتخب الإمارات لدى وصوله إلى قطر للمشاركة في كأس الخليج

حطت بعثة منتخب الإمارات لكرة القدم مساء أمس الاثنين في الدوحة، استعدادا للمشاركة في بطولة كأس الخليج، التي ستنطلق منافساتها اليوم في قطر لتسمر حتى الثامن من الشهر المقبل.

وحظي المنتخب الإماراتي باستقبال رسمي لدى وصوله مطار حمد الدولي، حيث استقبل على أنغام الأغنية التي خصصها الاتحاد القطري لاستقبال جميع المنتخبات المشاركة في البطولة.

وظهرت المعنويات العالية على محيي لاعبي الإمارات خلال وصولهم إلى الدوحة، ويبقى التتويج باللقب هو الهدف المنشود من مشاركة “الأبيض” في هذه البطولة.

ووضعت قرعة البطولة التي سحبت خلال الأسبوع الماضي، منتخب الإمارات في المجموعة الأولى، بجانب منتخبات قطر، والعراق، واليمن، فيما ضمت المجموعة الثانية منتخبات عمان، والكويت، والبحرين، السعودية.

جانب من وصول بعثة المنتخب الإماراتي لدوحة🇦🇪✌️ pic.twitter.com/P4aCXINCZB — اتحاد كأس الخليج العربي لكرة القدم (@AGCFF) November 25, 2019

وتنطلق مباريات البطولة، اليوم الثلاثاء، بإقامة مباراتين ضمن منافسات المجموعة الأولى، حيث تجمع الأولى بين مستضيف البطولة منتخب قطر بنظيره العراقي، والثانية بين الإمارات واليمن، على أن تقام غدا الأربعاء مباراتين أيضا ضمن منافسات المجموعة الثانية، حيث تلعب عمان مع البحرين، والسعودية ضد الكويت.

المصدر: اتحاد كأس الخليج