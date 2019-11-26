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مطاردة تنتهي بمقتل مسلّح في هوليوود

كل الوطن - فريق التحريرآخر تحديث : الثلاثاء 26 نوفمبر 2019 - 7:56 مساءً
مطاردة تنتهي بمقتل مسلّح في هوليوود

كل الوطن – الرياض: ذكرت وسائل إعلام أمريكية اليوم الثلاثاء، أن شرطة لوس آنجلوس قتلت مسلحا خلال مواجهة في هوليوود في ولاية كاليفورنيا، مشيرة إلى أن ضابطا أصيب في العملية.

وأظهر مقطع فيديو ضابطا يطارد مشتبها به كان يركض في الشارع وبيده نصل طويل، ويمكن من خلال الفيديو الذي صوره أحد المارة، سماع الضابط وهو يصرخ على الملاحق ويأمره بالتوقف، إلا أن الأخير لم يمتثل للأوامر واستدار وركض باتجاه الشرطي مما جعل الأخير يطلق النار عليه.

ورغم إطلاق الأعيرة النارية واصل المهاجم اعتداءه على الضابط الذي سقط أرضا، حتى تدخل عنصر أمن ثان وأطلق على المهاجم النار.

وفي التفاصيل التي سبقت عملية مقتله، قام المشتبه به بسرقة متجر يبيع قطع غيار للسيارات في هايلاند بوليفارد بالقرب من طريق صن سيت في سكيب بوينت، ثم سرق سيارة لينتهي به المطاف باصطدامه بالسيارة التي يقودها وسيارة الشرطة.

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2019-11-26
جرائم وحوادث
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