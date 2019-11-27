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شاهد الفائز في التحدّي بين “فورد” وسيارة “تسلا” الجديدة (فيديو)!

كل الوطن - فريق التحريرآخر تحديث : الأربعاء 27 نوفمبر 2019 - 1:39 صباحًا

تحدت شركة “فورد” شركة “تسلا”، بعدما قام مديرها إيلون ماسك بنشر فيديو لسيارته الجديدة “سايبرترك” الكهربائية وهي تفوز بتحد ضد سيارة فورد F-150.

ورد رئيس “فورد” سني مادرا على الفيديو بتغريدة قال فيها “أرسل إلينا (سايبرترك) ونحن سنقوم بالتحدي بدلا عنك”.

وكان صاحب شركة “تسلا” إيلون ماسك قد تعرض الأسبوع الماضي لموقف محرج أثناء عرض السيارة المدرعة “سايبرترك”، التي كان من المفترض أن تكون مصفحة، لكن زجاجها تعرض للكسر خلال العرض الأول لها، في حضور ماسك.

واعترف رجل الأعمال الأمريكي ماسك أن المركبة الجديدة تحتاج إلى بعض التحسينات. وكان من المقرر أن يبدأ إنتاج “سايبرتراك”، ذات الهيكل المصنوع من الفولاذ خلال العامين المقبلين، لكن العرض الفاشل يثير الشكوك بشأن الالتزام بالموعد.

ويبدأ سعر المركبة الجديدة من 40 ألف دولار، ويمكنها أن تحمل 6 أشخاص، كما يمكن أن تصل سرعتها إلى 100 كيلومتر في الساعة خلال 2.6 ثانية.

المصدر: وكالات

شاهد الفائز في التحدّي بين “فورد” وسيارة “تسلا” الجديدة (فيديو)!
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2019-11-27
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