ثبوت براءة ثلاثة مساجين بعد 36 سنة سجنا (صور)

قضت محكمة بالتيمور في الولايات المتّحدة الامريكية يوم الاثنين 25 نوفمبر 2019 ببراءة ألفريد شيستنات واندرو ستيوارت ورانسوم واتكينس بعد قضائهم 36 سنة سجنا بتهمة القتل.

وتعود أحداث القضيّة إلى سنة 1983 حيث تم إلقاء القبض على الثلاثي بتهمة قتل شاب من أجل معطف في احد المؤسّسات التربويّة، واستند القضاء آنذاك إلى امتلاك احد المتّهمين نفس معطف الضحيّة.

ورغم استظهار والدة المتهّم بوصل يثبت شراءه للمعطف من أحد المتاجر إلا أن القضاء لم يأخذ المعلومة بعين الاعتبار وحُكم عليهم بالسجن المؤبّد.

وتمّ مؤخرا إعادة فتح ملف القضية بعد اعتراف الشهود أنهم تعرّضوا لضغوط من قبل الشرطة لتحويل مجرى الأبحاث وتشتيت الانتباه عن القاتل الحقيقي الذي توفيّ سنوات بعد الجريمة حسب صحيفة الواشنطن بوست.

وصرّح واتكينس بعد إخلاء سبيله اّنّه لا يكنّ أي ضغينة أو حقد ولكنه يصرّ على محاسبة القضاة المسؤولين عن سجنه.

كما اعتذرت المدّعي العامي لمدينة بالتيمور نيابة عن المصالح القضائيّة وأكّدت ضرورة تعويض الثلاثي عن المدّة التي قضوها في السجن.

ويذكر انّ القضيّة ليست الأولى من نوعها في الولايات المتحدة، إذ ثبتت براءة العديد من المساجين تعلقت بهم جرائم قتل خاصة من أصحاب البشرة السمراء.

المصدر: إذاعة موزاييك