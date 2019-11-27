وقال سموه في تصريح صحفي بهذه المناسبة: “إن استقبال سمو سيدي ولي العهد لفريق نادي الهلال يعد تجسيداً للدعم الكبير وغير المحدود الذي يوليه سموه -أيده الله- لهذا القطاع الحيوي والمهم، الذي يعد ركيزةً أساسية في بناء مجتمع حيوي رياضي، وقادر على تحقيق المنجزات الدولية والقارية باسم المملكة العربية السعودية”.

وأضاف سمو رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة: “قدم سمو ولي العهد كل الدعم الممكن مالياً ومعنوياً لجميع الأندية الرياضية بالمملكة للنهوض بها وتطويرها في جميع الألعاب لكي تصبح نواة مضيئة تمثل الوطن في المحافل الرياضية الخارجية خير تمثيل، ولتتمكن من تحقيق إنجازات كبرى تسجل باسم هذا الوطن الغالي، وما استقبال سموه اليوم لأبنائه في فريق نادي الهلال إلا تأكيد على هذا الدعم الكبير والمعنوي في تقدير وتكريم كل من يرفع علم المملكة خفاقاً في أكبر المحافل الدولية والقارية”.

1