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الأمن المصري يعثر على فتاة من الصم والبكم اختفت منذ عدة أيام

كل الوطن - فريق التحريرآخر تحديث : الأربعاء 27 نوفمبر 2019 - 9:31 صباحًا
الأمن المصري يعثر على فتاة من الصم والبكم اختفت منذ عدة أيام

أفادت مصادر أمنية وشهود عيان بأن قوات الأمن في محافظة الإسكندرية الساحلية بمصر، نجحت في إعادة مواطنة شابة تدعى جينا عزيز مرزوق من الصم والبكم بعد اختفائها لمدة أربعة أيام.

وقالت الناشطة المصرية جورجيت شرقاوي، إن أجهزة الأمن بذلت مجهودا كبيرا لإعادة الفتاة المختفية من خلال الكاميرات المحيطة بشارع 30، وتم تعقبها وتحديد مكانها وإبلاغ والدها باستلامها صباح اليوم في أحد المقار الأمنية.

وكان شهود عيان قد قالوا إن آخر مرة شوهدت فيها الفتاة المختفية كانت على رصيف أحد محطات القطار قبيل فقدان الاتصال بها.

المصدر: RT

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2019-11-27 2019-11-27
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