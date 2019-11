غارات ليلية إسرائيلية على غزة

أغارت طائرات إسرائيلية عدة مرات على مواقع فلسطينية جنوب قطاع غزة، بذريعة إطلاق قذيفتين صاروخيتين من القطاع تجاه المستوطنات في غلاف غزة.

وذكرت وسائل إعلام فلسطينية، أن “طائرات الاحتلال استهدفت للمرة الثانية موقع “عين جالوت” التابع لكتائب القسام غرب مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة”.

وأكد الناطق باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، أنه “متابعة للتقارير عن تفعيل الإنذارات في غلاف غزة وسديروت فالحديث يدور عن رصد إطلاق قذيفتين صاروخيتين من قطاع غزة باتجاه إسرائيل حيث اعترضت القبة الحديدية قذيفة واحدة”.

In response to the rockets fired from Gaza at Israeli civilians earlier tonight, our fighter jets just struck a number of Hamas terror targets in #Gaza.

Hamas will bear the consequences for actions against Israeli civilians.

— Israel Defense Forces (@IDF) November 26, 2019