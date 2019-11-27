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خطأ طبي يهدد بإصابة 1000 مريض بالإيدز

كل الوطن - فريق التحريرآخر تحديث : الأربعاء 27 نوفمبر 2019 - 10:48 صباحًا
خطأ طبي يهدد بإصابة 1000 مريض بالإيدز

اعترفت إدارة مستشفى أن نزلاء مهددين بالتعرض للإصابة بفيروس نقص المناعة المكتسبة “الإيدز” عن طريق الخطأ.

وأعلن المستشفى بولاية إنديانا الأمريكية، أن أكثر من ألف مريض لديها معرض للإصابة بالإيدز أو التهاب الكبد، وذلك لأن أحد العاملين به لم يعقم الأدوات الجراحية المستخدمة بشكل صحيح.

وأرسلت إدارة مستشفى غوشين رسالة لـ1182 من نزلائه، الذين أجروا عمليات جراحية في المستشفى بين شهري أفريل وسبتمبر، لإعلامهم بأنهم معرضون للإصابة بمرض الإيدز.

وقالت المستشفى “بالرغم من استخدام أدوات التعقيم الكيميائية، لا نستطيع أن نؤكد بأن الأدوات المستخدمة كانت معقمة بشكل كامل”، وفقا لما نشرته قناة “فوكس نيوز”.

وأعلنت الإدارة أنها ستقوم باختبارات فحص الدم لجميع المرضى الذين تعرضوا للأدوات الطبية غير المعقمة.

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2019-11-27 2019-11-27
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