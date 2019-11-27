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الرياض: القبض على تشكيلٍ عصابي يمتهن سرقة الناقلات المحملة بالكيابل النحاسية

كل الوطن - فريق التحريرآخر تحديث : الأربعاء 27 نوفمبر 2019 - 11:43 صباحًا
الرياض: القبض على تشكيلٍ عصابي يمتهن سرقة الناقلات المحملة بالكيابل النحاسية

كل الوطن – الرياض: صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض المقدم شاكر بن سليمان التويجري أن المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال أسفرت – بفضلٍ من الله – عن تمكن دوريات الأمن بمنطقة الرياض من القبض على أفراد تشكيلٍ عصابي مكون من سبعة أشخاص ستة من الجنسية البنجلاديشية ويمني، تراوحت أعمارهم بين العقدين الثاني والخامس، وذلك بعد توفر الدلائل على تورطهم بارتكاب عددٍ من جرائم سرقة الناقلات المحملة بالكيابل النحاسية والأدوات الكهربائية، وعثر بحوزتهم على ثلاث مركبات مسروقة، حيث جرى إيقافهم واتخذت بحقهم جميع الإجراءات النظامية.

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2019-11-27 2019-11-27
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