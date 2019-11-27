أفضل زيت لعلاج تقصف الشعر

كل الوطن- فريق التحرير : زيت الزيتون هنالك العديد من الفوائد لزيت الزيتون، ومنها علاج الشعر المتقصف، ويُمكن استعماله كماسك يُفيد الشعر من خلال الطريقة الآتية:

[١] المكونات:

ملعقة إلى ملعقتين من زيت الزيتون. طريقة التحضير: تدليك الشعر باستعمال زيت الزيتون، كما يُمكن تدليك فروة الرأس الجافة به. تغطية الشعر باستعمال قبعة الاستحمام البلاستيكيّة لمدّة 15 دقيقة أو أكثر لتحقيق أفضل النتائج.

غسل الشعر، والذي قد يتكرر مرتين لإزالة آثار زيت الزيتون جيداً. تكرار هذه الوصفة لما لا يزيد عن مرة واحدة في الأسبوع للحصول على نتائج جيدة.

زيت اللوز إحدى أفضل العلاجات التي تستخدم لمنح الشعر نعومةً، ولمعاناً، ورطوبةً، هي بياض البيض، إذ أنّه من المصادر الغنية بالبروتين الذي يمنع تقصف الشعر، ويكون فعالاً عند مزجه مع زيت اللوز، والعسل، ويُمكن استعماله كماسك يُفيد الشعر من خلال الطريقة الآتية:

[٢] المكونات: صفار بيضة. ملعقتان من زيت الزيتون. ملعقتان من زيت اللوز. ملعقتان من العسل. طريقة التحضير: مزج المكونات أعلاه بشكل جيد. توزيع المزيج الناتج على الشعر، وتركه لمدّة تتراوح من 30-45 دقيقة. غسل الشعر باستعمال الماء الفاتر، للحصول على أفضل النتائج.

زيت جوز الهند لزيت جوز الهند القدرة على علاج الشعر التالف والمتقصف، ويكون ذلك من خلال استعماله كماسك يُفيد الشعر من خلال الطريقة الآتية:[٣] Volume 0% المكونات: مقدار من زيت جوز الهند. طريقة التحضير:

ترطيب الشعر قليلاً. وضع زيت جوز الهند على على قبعة الاستحمام البلاستيكية. تطبيق قبعة الاستحمام البلاستيكية على الشعر. تغطية الشعر باستعمال منشفة دافئة لفعالية افضل. غسل الشعر باستعمال الشامبو. ملاحظة:

يُمكن استبدال زيت جوز الهند بأحد الزيوت الطبيعية الاخرى مثل زيت اللوز الحلو، أو زيت الزيتون، أو زيت الجوجوبا، للحصول على نتائج مثلى.