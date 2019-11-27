أفضل زيت لمنع تساقط الشعر وتكثيفه

كل الوطن -موقع موضوع: أفضل زيوت لمنع تساقط الشعر وتكثيفه على الرغم أنّ تساقط الشعر أمر طبيعيّ الحدوث، إلا أنّ زيادته عن الحدّ المعقول يعتبر مشكلة، وتعاني العديد من النساء من هذه المشكلة،

ممّا يؤدي نهايةً الحصول على شعر خفيف فاقد للجاذبية، وربّما يصل الأمر إلى حدوث فراغات في بعض مناطق الرأس، لذلك كان من الضروريّ إيجاد طرق فعّالة لمنع تساقط الشعر، وزيادة كثافته، وسنعرض في هذا المقال أفضل الزيوت لمنع تساقط الشعر، ثمّ خلطات من الزيت لتكثيف الشعر وزيادة نموّه.

زيت الزيتون يعدّ من الزيوت الفعّالة والمفيدة للشعر، حيث له القدرة على اختراق جذع الشعرة لترطيبها وتغذيتها، كما يزوّد الشعر بفيتامينE والأحماض الدهنية غير المشبعة التي بدورها تعزز نموّه.

زيت جوز الهند يحافظ على رطوبة الشعر، كما يجعله أقلّ عرضة للضرر، ويبقيه قويّاً كثيفاً، كما يمنع التهاب فروة الرأس نظراً لاحتوائه على حمض اللوريك الذي يعمل كمضادّ للفايروسات، والبكتيريا، والفطريّات.

زيت اللوز زيت اللوز ينعّم الشعر ويزيده ليونة، وذلك لغناه بفيتامينD,E، إضافة إلى احتوائه على المعادن المتعدّدة، مثل: الكالسيوم والمغنيسيوم، كما يعمل زيت اللوز على ترطيب الشعر والحفاظ عليه من الجفاف، كما يبقيه كثيفاً قوياً، ويعزّز نموّه.

زيت اللافندر يحسّن من صحة الشعر، وهو يمنع تساقطه، إضافة إلى تنشيطه للدورة الدمويّة في فروة الرأس. زيت الخروع يعزّز نموّ الشعر ويعالج تساقطه، نظراً لاحتوائه على الدهون الثلاثية، وحمض رسينولايك المضادّ للفطريات والبكتيريا، كما يحتوي خصائص مضادّة للالتهابات وفيتامين E.

خلطات لتكثيف الشعر بالزيت خلطة زيت الخروع اخلطي كمّيات متساوية من كلّ من: زيت الخروع، وزيت السدر، وزيت اللوز، وزيت الجرجير. سخّنيها على النار قليلاً، ثمّ ضعيها على شعرك لمدّة ثلاث ساعات، ثمّ اغسلي شعرك. كرّري الوصفة مرّة كلّ أسبوع، ثمّ مرّة كل شهر.

خلطة دابر أملا ضعي في الخلاط ملعقة واحدة كبيرة من كلّ من: زيت الخروع، وزيت الجرجير، وزيت الزيتون، وخلّ التفاح. وزّعي الخليط على شعرك بعد أن يمتزج جيداً، ثمّ اتركيه مدّة أربع ساعات، ثمّ اغسلي شعرك. كرّري الوصفة مرّتين في الأسبوع.

خلطة الثوم دقّي ثمرة ثوم كاملة، وأضيفي لها زيت الزيتون الأصليّ، وضعي الخليط في زجاجة محكمة الغلق ومن ثمّ في الثلاجة، واتركيها مدّة عشرة أيام. ضعي الخليط مدّة ساعتين على شعرك، ثمّ اغسليه جيداً بالماء. كرّري الوصفة يومياً في الأسبوع الأول، ثمّ ثلاثة أيام في الأسبوع الثاني والثالث، ثمّ يوم واحد في الشهر.