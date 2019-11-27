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د . العواد يناقش مع مسؤولين بلجيكيين آفاق التعاون في مجالات حقوق الإنسان

كل الوطن- فريق التحريرآخر تحديث : الأربعاء 27 نوفمبر 2019 - 2:39 مساءً
د . العواد يناقش مع مسؤولين بلجيكيين آفاق التعاون في مجالات حقوق الإنسان

وبحث الجانبان أوجه التعاون المشترك بين البلدين، خصوصاً ما يتعلق بمجالات حقوق الإنسان.

وأبرز العواد جهود المملكة بقيادة خادم الحرمين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين ـ حفظهما الله ـ، في دعم مجالات حقوق الإنسان، منوهاً بالتطورات التي تشهدها المملكة والخطوات الرائدة نحو تحقيق التنمية المستدامة التي تجعل من الإنسان محوراً للتنمية وفقاً لرؤية المملكة 2030 التي تهدف إلى تحقيق التنمية الشاملة لمستقبل أفضل للمملكة.

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2019-11-27 2019-11-27
عربي ودولي
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