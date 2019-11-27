تسجيل الدخول
كل الوطن
آخر الأخبــــــــار
كل الوطن حقيقة إنتشار فيروس “كوكساكي” بمدارس المنطقة: “صحّة المدينة” توضّح كل الوطن عقوبات رادعة للمخالفين.. توجيهات عليا بمنع التملك في 8 مواقع كل الوطن “صحّة الرياض” تحتفي بمنشآتها المتميزة في يوم الجودة كل الوطن فيصل بن مشعل يدشن برنامج تعزيز الأمن الفكري بمنطقة القصيم كل الوطن د . العواد يناقش مع مسؤولين بلجيكيين آفاق التعاون في مجالات حقوق الإنسان كل الوطن تونس تدعو الضمائر الحية في العالم للتحرك الجاد” للدفاع عن القضية الفلسطينية كل الوطن إسطنبول : انطلاق “قمة البوسفور” بمشاركات من 90 دولة تحت شعار “نحو نظام عالمي جديد” كل الوطن أفضل زيت لمنع تساقط الشعر وتكثيفه كل الوطن أفضل زيت لعلاج تقصف الشعر كل الوطن وكالة: انفجار قوي في ولاية تكساس الأمريكية ” فيديو”
» » » حقيقة إنتشار فيروس “كوكساكي” بمدارس المنطقة: “صحّة المدينة” توضّح

حقيقة إنتشار فيروس “كوكساكي” بمدارس المنطقة: “صحّة المدينة” توضّح

كل الوطن - فريق التحريرآخر تحديث : الأربعاء 27 نوفمبر 2019 - 3:14 مساءً
حقيقة إنتشار فيروس “كوكساكي” بمدارس المنطقة: “صحّة المدينة” توضّح

كل الوطن – متابعات: نفت مديرية الشؤون الصحية بالمدينة المنورة، صحةَ الأنباء المتداولة على منصات التواصل الاجتماعي عن تسجيل حالات مصابة بفيروس كوكساكي بين طلاب وطالبات المدارس بالمنطقة.

وأوضحت صحة المدينة -وفقاً لـ”عكاظ”- أن الوضع مطمئن، مؤكدة أنها لم تتلقَّ أي بلاغات عن الفيروس خلال العام الحالي، وذكر مدير العلاقات العامة والإعلام بصحة المدينة مؤيد أبوعنق أنه ومن خلال مراجعة البيانات ببرنامج المراقبة الوبائية الإلكتروني (حصن)، المعتمد من وزارة الصحة للإبلاغ عن جميع حالات الأمراض المعدية، تبين أنه لم يتم الإبلاغ عبر برنامج الرصد الإلكتروني للأمراض المعدية عن أي إصابة بفيروس كوكساكي (متلازمة القدم واليد والفم) بين الفئات العمرية لطلاب المدارس خلال عام 2019.

وأضاف أبوعنق أن «كوكساكي» عدوى فيروسية متوسطة شائعة بين الأطفال صغار السن، تبدأ بحمى مع قروح في الفم وحكة في اليدين والقدمين، وهو مرض غير خطير ولا يوجد له علاج محدد أو لقاح، ويتم علاج الأعراض تحت إشراف طبي.

رابط مختصر
2019-11-27 2019-11-27
أخبار المناطق
أترك تعليقك
0 تعليق
*الاسم
*البريد الالكترونى
الحقول المطلوبة*

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

محليات
أخبار المناطق
أزياء وأكسسوارات
فيديوهات
كل الوطن - فريق التحرير