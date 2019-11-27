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لحظة انفجار مصنع كيميائيات في ولاية تكساس الأمريكية

كل الوطن - فريق التحريرآخر تحديث : الأربعاء 27 نوفمبر 2019 - 4:40 مساءً
لحظة انفجار مصنع كيميائيات في ولاية تكساس الأمريكية

قالت السلطات الأمريكية، إن انفجارا قويا وقع في مصنع للكيميائيات في مدينة بورت نيتشز بولاية تكساس في وقت مبكر من اليوم الأربعاء.

وذكرت وسائل إعلام، أن الانفجار تسبب في تكسير النوافذ واهتزاز المباني المجاورة. ونشرت فيديو يرصد لحظة انفجار المصنع، ولم ترد تقارير بعد عن سقوط قتلى أو مصابين جراء الانفجار.

وأشارت إلى أنه تم إخلاء السكان، الذين يعيشون في دائرة قطرها ميل عن موقع المصنع من منازلهم.

المصدر: وكالات

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