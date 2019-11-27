القضاء الإماراتي يُخفّف عقوبة صحفي بريطاني قتل زوجته بمطرقة في دبي

وافق القضاء الإماراتي على تخفيف الحكم الصادر بحق الصحفي البريطاني فرنسيس ماثيو، الذي ضرب زوجته حتى الموت بمطرقة داخل منزلهما في دبي عام 2017.

وأفادت وكالة “أسوشيتد برس” بأن محكمة الاستئناف في دبي قررت اليوم الأربعاء تخفيف حكم السجن الصادر بحق مسؤول التحرير السابق في صحيفة Gulf News من 15 حتى سبع سنوات.

وبعد سلسلة طعون قدمها ماثيو، خلص القضاء إلى أن الصحفي قتل زوجته جين ماثيو، إثر مشادة كلامية دون سابق إصرار وترصد.

وبعد قضاء عقوبته، سيطرد ماثيو من الإمارات.

وكان محامي الصحفي قد طالب القضاء بتخفيف عقوبة موكله حتى عامين وراء القضبان.

المصدر: أسوشيتد برس