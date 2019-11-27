تسجيل الدخول
كل الوطن
آخر الأخبــــــــار
كل الوطن خادم الحرمين يرأس الاجتماع الـ50 لمجلس إدارة دارة الملك عبد العزيز كل الوطن القضاء الإماراتي يُخفّف عقوبة صحفي بريطاني قتل زوجته بمطرقة في دبي كل الوطن لحظة انفجار مصنع كيميائيات في ولاية تكساس الأمريكية كل الوطن الملاكمان”جوشوا”و”رويز” يصلان المملكة كل الوطن حقيقة إنتشار فيروس “كوكساكي” بمدارس المنطقة: “صحّة المدينة” توضّح كل الوطن عقوبات رادعة للمخالفين.. توجيهات عليا بمنع التملك في 8 مواقع كل الوطن “صحّة الرياض” تحتفي بمنشآتها المتميزة في يوم الجودة كل الوطن فيصل بن مشعل يدشن برنامج تعزيز الأمن الفكري بمنطقة القصيم كل الوطن د . العواد يناقش مع مسؤولين بلجيكيين آفاق التعاون في مجالات حقوق الإنسان كل الوطن تونس تدعو الضمائر الحية في العالم للتحرك الجاد” للدفاع عن القضية الفلسطينية
» » خادم الحرمين يرأس الاجتماع الـ50 لمجلس إدارة دارة الملك عبد العزيز

خادم الحرمين يرأس الاجتماع الـ50 لمجلس إدارة دارة الملك عبد العزيز

كل الوطن - فريق التحريرآخر تحديث : الأربعاء 27 نوفمبر 2019 - 4:46 مساءً
خادم الحرمين يرأس الاجتماع الـ50 لمجلس إدارة دارة الملك عبد العزيز

كل الوطن – فريق التحرير: : رأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ اليوم الاجتماع الخمسين لمجلس إدارة دارة الملك عبد العزيز.

وفي مستهل الاجتماع أكد خادم الحرمين الشريفين – أيده الله – الاهتمام بالتاريخ الوطني، مثمنًا تطوير الدارة لمقررات الدراسات الاجتماعية في التعليم العام ومقرر التاريخ الوطني للجامعات بالتعاون مع وزارة التعليم التي تقدم تراث الوطن وتاريخه بأسلوب تربوي متميز.

بعد ذلك ناقش المجلس الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، وأصدر عدداً من القرارات التطويرية لأعمال الدارة منها: الموافقة على تحويل مركز التاريخ السعودي الرقمي (رقمن) إلى المركز السعودي للمحتوى الرقمي لتحقيق أهداف دارة الملك عبد العزيز المرسومة بوجود مركز متكامل يحقق الشمولية في نقل المحتوى السعودي إلى الصيغة الرقمية بما في ذلك التاريخ السعودي بغرض الإفادة منه في الكثير من وسائل التواصل التقنية الحديثة.

كما وافق المجلس على تنفيذ مبادرة تطوير الدراسات التاريخية الوطنية تحت إشراف صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء نائب رئيس مجلس إدارة دارة الملك عبد العزيز، التي تهدف إلى تطوير جوانب المدرسة التاريخية السعودية لتكون رائدة ومؤثرة بما في ذلك تطوير المهنجية والبرامج العلمية والأكاديمية والارتقاء بمستوى أنشطة الجمعية التاريخية السعودية وبرامجها للرفع من فاعليتها في الحركة العلمية.

ووافق المجلس على لائحة الصلاحيات ولائحة الموارد البشرية واللائحة المالية ولائحة العقود والمشتريات التي انتهت إليها اللجة المشكلة من دارة الملك عبد العزيز ووزارة المالية.

كما صادق المجلس على الحساب الختامي لدارة الملك عبد العزيز للعام المالي 1439 / 1440 هـ وإحاطة المجلس بأنشطة الدارة الثقافية التي تم تنفيذها في ذلك العام.

واس

رابط مختصر
2019-11-27 2019-11-27
محليات
أترك تعليقك
0 تعليق
*الاسم
*البريد الالكترونى
الحقول المطلوبة*

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

محليات
أخبار المناطق
أزياء وأكسسوارات
فيديوهات
كل الوطن - فريق التحرير