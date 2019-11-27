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المغرب.. أكثر من 100 ألف عائلة تعيش في “بيوت الصفيح”

كل الوطن - فريق التحريرآخر تحديث : الأربعاء 27 نوفمبر 2019 - 7:50 مساءً
المغرب.. أكثر من 100 ألف عائلة تعيش في “بيوت الصفيح”

كشفت إحصائيات رسمية أصدرتها وزارة التعمير والإسكان المغربية، أن أكثر من 100 ألف أسرة لا تزال تعيش في أكواخ بأحياء فقيرة في مدن المملكة، على الرغم من إطلاق برنامج “مدن بدون صفيح”.

وتشير حصيلة هذا البرنامج الذي انطلق سنة 2004 إلى أن 59 مدينة مغربية صارت خالية من الأكواخ الهشة، لكنها لا تزال منتشرة في مدن عديدة، من بينها الدار البيضاء والرباط والقنيطرة ومراكش.

وبلغ عدد الأسر المستفيدة من برنامج “مدن بدون صفيح” إلى نهاية سبتمبر 2019 حوالي 288.419 أسرة، أما عدد الأسر التي تنتظر الترحيل إلى مشاريع منجزة فتقدر بنحو 39.245 أسرة، في حين لا تزال تنتظر حوالي 42.375 أسرة مشاريع سكنية في طور الإنجاز.

أما المشاريع التي لا زالت في طور الدراسة فتخص 23.753 أسرة، وهو ما يعطي عددا إجماليا يفوق 100 ألف أسرة لا تزال تعيش في بيوت الصفيح.

وكان برنامج “مدن بدون صفيح” قد أطلق لفائدة الأسر المعوزة وذات الدخل المحدود من خلال تدخلات عديدة للدولة، غير أن الحكومة تقر بمواجهتها لرفض بعض الأسر الانخراط في هذا البرنامج.

وترفض الأسر القاطنة لدور الصفيح، في حالات كثيرة، الانتقال إلى الوحدات السكنية التي يتم إنجازها لفائدتها، بسبب بعدها أو عدم توفرها على المرافق الضرورية، وكثيرا ما تندلع احتجاجات ضد عمليات هدم الأكواخ.

المصدر: “هسبريس”

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