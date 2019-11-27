تسجيل الدخول
كل الوطن
آخر الأخبــــــــار
كل الوطن احتراق مركبة في جدة.. وتحركات ملثم تُثير الشك (فيديو) كل الوطن المغرب.. أكثر من 100 ألف عائلة تعيش في “بيوت الصفيح” كل الوطن ولي العهد يصل إلى دولة الإمارات العربية المتحدة في زيارة رسمية كل الوطن خادم الحرمين يرأس الاجتماع الـ50 لمجلس إدارة دارة الملك عبد العزيز كل الوطن القضاء الإماراتي يُخفّف عقوبة صحفي بريطاني قتل زوجته بمطرقة في دبي كل الوطن لحظة انفجار مصنع كيميائيات في ولاية تكساس الأمريكية كل الوطن الملاكمان”جوشوا”و”رويز” يصلان المملكة كل الوطن حقيقة إنتشار فيروس “كوكساكي” بمدارس المنطقة: “صحّة المدينة” توضّح كل الوطن عقوبات رادعة للمخالفين.. توجيهات عليا بمنع التملك في 8 مواقع كل الوطن “صحّة الرياض” تحتفي بمنشآتها المتميزة في يوم الجودة
» » ولي العهد يصل إلى دولة الإمارات العربية المتحدة في زيارة رسمية

ولي العهد يصل إلى دولة الإمارات العربية المتحدة في زيارة رسمية

كل الوطن - فريق التحريرآخر تحديث : الأربعاء 27 نوفمبر 2019 - 8:29 مساءً
ولي العهد يصل إلى دولة الإمارات العربية المتحدة في زيارة رسمية

كل الوطن – الرياض: وصل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اليوم ، في زيارة رسمية إلى دولة الإمارات العربية المتحدة.

وكان في مقدمة مستقبلي سمو ولي العهد، لدى وصوله مطار الرئاسة في أبو ظبي، صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الامارات العربية المتحدة، وصاحب السمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان مستشار المجلس الأعلى للأمن الوطني.

كما كان في استقبال سموه، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى دولة الإمارات العربية المتحدة تركي الدخيل، وأعضاء السفارة.

ويضم الوفد الرسمي لسمو ولي العهد، خلال الزيارة، كلاً من صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الطاقة، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض، وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز وزير الحرس الوطني، وصاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، وصاحب السمو الأمير بدر بن عبدالله بن محمد بن فرحان وزير الثقافة، ومعالي وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء الأستاذ عادل بن أحمد الجبير، ومعالي وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، ومعالي وزير الاقتصاد والتخطيط محمد بن مزيد التويجري، ومعالي وزير الصناعة والثروة المعدنية الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريف، ومعالي محافظ صندوق الاستثمارات العامة الأستاذ ياسر بن عثمان الرميان، ومعالي رئيس مجلس إدارة هيئة السياحة والتراث الوطني الأستاذ أحمد بن عقيل الخطيب.

كما يضم الوفد المرافق ، معالي سكرتير سمو ولي العهد الدكتور بندر بن عبيد الرشيد، ومعالي نائب رئيس المراسم الملكية الأستاذ راكان بن محمد الطبيشي.

واس

رابط مختصر
2019-11-27
عربي ودولي
أترك تعليقك
0 تعليق
*الاسم
*البريد الالكترونى
الحقول المطلوبة*

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

محليات
أخبار المناطق
أزياء وأكسسوارات
فيديوهات
كل الوطن - فريق التحرير