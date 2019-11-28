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مصر تحبط تهريب 3 أطنان مخدّرات (فيديو)

ضربة أمنية قوية ضد المهربين

كل الوطن - فريق التحريرآخر تحديث : الخميس 28 نوفمبر 2019 - 10:17 صباحًا
مصر تحبط تهريب 3 أطنان مخدّرات (فيديو)

أحبطت السلطات المصرية محاولة لتهريب وترويج نحو 3 أطنان من مخدر الحشيش، وأكثر من 33 ألف قرص لعقار الكبتاغون إلى داخل البلاد، بواسطة عصابة تحمل جنسية إحدى الدول العربية.

يأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، ولا سيما جرائم الاتجار في المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على عمليات جلبها وتهريبها وترويجها وتشديد الرقابة على كافة منافذ التهريب.

وأكدت تحريات ومعلومات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات في مصر وصول حاوية قادمة من ميناء بإحدى الدول العربية إلى ميناء شرق التفريعة ببورسعيد تحمل شحنة تفاح تم استيراده وفق المستندات لصالح شركة مقرها بدائرة قسم شرطة الشرق ببورسعيد والمملوكة لـ(أحد الأشخاص – مقيم بمحافظة السويس)، حيث تبين أن بداخل الحاوية شحنة كبيرة من مخدر الحشيش.

وأفادت مصادر أمنية بأن أفراد العصابة هم أربعة أشخاص يحملون جنسية دولة عربية، إثنان منهم يقيمان دولتهم العربية، والآخران مقيمان بدائرة قسم شرطة العبور بالقليوبية)، حيث يقوم المتهمان المقيمان خارج البلاد بإعداد وتجهيز المواد المخدرة وإخفائها داخل شحنات مشروعة وشحنها داخل الحاوية لحساب المتهمين المقيمين داخل مصر.

هذا وتقدر قيمة المضبوطات من المواد المخدرة بحوالي مئة وخمسة وسبعين مليون جنيه تقريبا.

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2019-11-28 2019-11-28
جرائم وحوادث
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