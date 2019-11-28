تعرّف على أنواع انخفاض ضغط الدم بعد تناول الطعام

يعبر انخفاض ضغط ​​الدم عن مشاكل في مستوى الدم وتدفقه بالجسم، وبالنسبة لبعض الأشخاص فإنه لا يسبب أية مشاكل، ولكن بالنسبة لكثير من الناس، فإن انخفاض ضغط الدم بشكل غير طبيعي (هبوط ضغط الدم) يمكن أن يسبب دوخة وإغماء، وفي الحالات الشديدة، قد يكون انخفاض ضغط الدم مهددًا للحياة.

ويمكن اعتبار انخفاض ضغط الدم بدءا من 120/80، حيث إنه قد يجعلك في بعض الأحيان تشعر بالتعب أو الدوار، وفي تلك الحالات؛ يمكن أن يكون انخفاض ضغط الدم علامة على وجود حالة مرضية يجب معالجتها.

ويتم قياس ضغط الدم عندما ينبض قلبك خلال فترات الراحة بين دقات القلب، حيث يتم قياس ضخ الدم من خلال شرايينك والمعروفة باسم الشرايين البطينينة، ويُطلق على قياس فترات الراحة الضغط الانبساطي.

ويشخص انخفاض ضغط الدم مع عدد زيادة الانقباضات والانبساطات لـضخ الدم في الشرايين، ويتم تعريف انخفاض ضغط الدم لدى البالغين من 90/60 أو أقل.

أنواع انخفاض ضغط الدم

وينقسم انخفاض ضغط الدم إلى عدة تصنيفات مختلفة حسب الوقت الذي ينخفض ​​فيه ضغط الدم لديك، وهي:

1- انخفاض ضغط الدم الانتصابي: يحدث انخفاض ضغط الدم الانتصابي عند الانتقال من الجلوس أو الاستلقاء إلى الوقوف، وهو شائع مع جميع الأشخاص والأعمار، وعندما يتكيف الجسم مع تغيير الموضع، قد تكون هناك فترة وجيزة من الدوخة، ويمكن أن تحدث فور الاستيقاظ.

2- انخفاض ضغط الدم ما بعد تناول الطعام: ويمكن انخفاض ضغط الدم مباشرة بعد الأكل، وهو نوع من انخفاض ضغط الدم الانتصابي، ولكن يصيب كبار السن، خاصة أولئك الذين يعانون من مرض باركنسون، فهم أكثر عرضة لتطوير انخفاض ضغط الدم بعد الأكل.

3- انخفاض ضغط الدم العصبي: ويحدث بعد الوقوف لفترة طويلة، ويمكن أن يعاني الأطفال من هذا النوع من انخفاض ضغط الدم أكثر من البالغين، وتتسبب الأحداث المزعجة والأخبار المزعجة في حدوثه أيضا.

4- انخفاض ضغط الدم الحاد: ويرتبط انخفاض ضغط الدم الحاد تعرض للصدمات، وتحدث فور التعرض للصدمات، وذلك بسبب عدم تعرض الأعضاء على الدم والأكسجين الذي يحتاجه للعمل بشكل صحيح، ويعتبر انخفاض ضغط الدم الحاد مهددا للحياة إذا لم يعالج على الفور.