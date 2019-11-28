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اسبانيا: ضبط غواصة مُحمَلة بـ3 أطنان من الكوكايين

كل الوطن - فريق التحريرآخر تحديث : الخميس 28 نوفمبر 2019 - 10:50 صباحًا
اسبانيا: ضبط غواصة مُحمَلة بـ3 أطنان من الكوكايين

تمكنت السلطات الإسبانية من إحباط عملية تهريب مخدرات ضخمة، اعتمدت أسلوبا فريدا من نوعه.

فقد ضبطت السلطات المختصة غواصة محملة بـ3 أطنان من الكوكايين بقيمة تصل إلى 121 مليون دولار بعد اعتراضها يوم الأحد الماضي. وقال ناطق باسم الشرطة، إنه جرى توقيف شخصين من حاملي جنسية الإكوادور كجزء من العملية فى بلدة كانغاس الساحلية قرب الحدود مع البرتغال، فيما يجري البحث عن إسباني له علاقة بالحادثة، بحسب صحيفة “ديلي ميل” البريطانية.

وأشارت الصحيفة إلى أنه جرى تتبع الغواصة أثناء إبحارها عبر المحيط الأطلسي من كولومبيا إلى أوروبا في رحلة بلغ طولها نحو 7.7 آلف كيلومتر ( 4،780 ميلًا بحريًا).

سكاي نيوز عربية

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2019-11-28
جرائم وحوادث
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