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جامعتان سعوديتان لأول مرة ضمن الأفضل عالميا!

كل الوطن - فريق التحريرآخر تحديث : الخميس 28 نوفمبر 2019 - 11:40 صباحًا
جامعتان سعوديتان لأول مرة ضمن الأفضل عالميا!

دخلت جامعتان سعوديتان لأول مرة في تصنيف لأفضل 200 جامعة في العالم لعام 2020. وأدرج آخر تصنيف للموقع العالمي الشهير “QS” لأول مرة جامعة الملك عبد العزيز في المرتبة 186 على المستوى العالمي، والأولى عربيا، في حين أنها كانت تحتل المرتبة 231 في التصنيف الخاص بعام 2019.

وتمكنت جامعة الملك فهد للبترول والمعادن هي الأخرى من دخول هذا التصنيف العالمي للعام 2020، وتبوأت المرتبة 200 عالميا، والثالثة عربيا.

بالمقابل، خرجت جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية من هذا التصنيف للعام 2020، بعد أن كانت داخله للسنوات الثلاث السابقة.

المصدر: عكاظ

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2019-11-28 2019-11-28
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