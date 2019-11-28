الثلاثاء القادم : نائب أمير الرياض يرعى حفل اليوم العالمي لذوي الإعاقة

الرياض – متابعات- فريق التحرير : يرعى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض، يوم الثلاثاء القادم، حفل اليوم العالمي للأشخاص ذوي الاعاقة، تحت شعار «مستقبل سهل الوصول»، والذي تنظمه هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة بالتعاون مع جامعة الملك سعود.

وتشمل الفعاليات التي ستستمر ٣ أيام على معرض لأكثر من ٦٠ جهة مشاركة وورش عمل وندوات بالإضافة إلى قصص نجاح وتمكين يصاحبه ماراثون رياضي للجميع يحمل اسم «رواد الأمل»، كما سيتم إطلاق مسابقة تصميم شعار لمنتجات الأشخاص ذوي الاعاقة بالإضافة الى اركان خاصة للأسر المنتجة.

وتسعى هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة من خلال هذا اليوم إلى زيادة مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع وتذليل كافة التحديات وتسخير كافة الإمكانيات لخدمتهم عبر تيسير دمجهم في المجتمع والتوعية بحقوقهم إضافة لخلق منظور اجتماعي إيجابي من خلال الأنشطة الاجتماعية المختلفة تحقيقا لرؤية المملكة ٢٠٣٠