“سامبا”: عدد الأفراد المكتتبين في “أرامكو” تجاوز 3 ملايين عشية انتهاء المهلة

قالت شركة “سامبا” المالية، المسؤولة عن اكتتاب طرح شركة “أرامكو” في السوق المالية السعودية، إن عدد المكتتبين الأفراد ارتفع إلى 3.1 مليون شخص.

وأوضحت الشركة المالية أن المكتتبين الأفراد ضخوا 27 مليار ريال (7.2 مليار دولار) من خلال شراء 844.1 مليون سهم، حتى الساعة الثامنة من مساء يوم الثلاثاء. وجاء هذا مع استمرار عملية الاكتتاب في يومها قبل الأخير لشريحة الأفراد.

وأوضحت رانيا نشار، نائبة رئيس مجلس إدارة “سامبا كابيتال” أن الإقبال الذي حظي به الاكتتاب، “يحمل في طياته كثيرا من الدلالات، في مقدمتها الثقة الكبيرة بقوة المركز المالي للشركة، إضافة إلى تزايد الوعي الاستثماري لدى المواطن السعودي، وسعيه لتنمية مدخراته، عبر المساهمة في شركات توفر له مردودا استثماريا مجزيا”.

وكان اكتتاب الأفراد قد تم عبر الهاتف المصرفي (بنسبة 1.7 في المائة)، والصراف الآلي (بنسبة 23.1 في المائة)، والمصرفية الإلكترونية (بنسبة 37.9 في المائة)، وأخيرا الفروع (بنسبة 36.4 في المائة).

وبدأت فترة الاكتتاب للمؤسسات المالية والأفراد يوم 17 نوفمبر 2019، على 1.5 في المائة من أسهم “أرامكو”، وتنتهي الفترة المحددة لاكتتاب الأفراد بتاريخ 28 نوفمبر 2019، فيما تمتد للمؤسسات حتى نهاية يوم 4 ديسمبر 2019.

ويكتتب الأفراد بالحد الأعلى للنطاق السعري البالغ 32 ريالا، وتعتزم الشركة أن تخصص لهم 0.5 في المائة كحد أعلى من إجمالي أسهمها أي ما يعادل مليار سهم.

ومن المقرر أن يتم الإعلان عن السعر النهائي للسهم يوم 5 ديسمبر المقبل، كما سيتم الإعلان عن عملية التخصيص النهائي ورد فائض الاكتتاب في موعد أقصاه الخميس الموافق 12 ديسمبر 2019.

المصدر: وكالات