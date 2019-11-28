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مصر.. تصرّف مفاجئ من خطيبة الراحل هيثم أحمد زكي بعد أسابيع من وفاته

كل الوطن - فريق التحريرآخر تحديث : الخميس 28 نوفمبر 2019 - 2:45 مساءً
مصر.. تصرّف مفاجئ من خطيبة الراحل هيثم أحمد زكي بعد أسابيع من وفاته

قامت إنجي سلامة خطيبة الفنان المصري الراحل هيثم أحمد زكي بتصرف مفاجئ بعد أسابيع من وفاته، لتبين حجم الحزن الذي تعيشه إثر وفاة خطيبها.

وأقدمت إنجي على حذف جميع الصور الموجودة على حسابها بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”.

ولم تكتف بذلك وإنما حذفت أيضا جميع الصور التي نشرتها على مدار الأشهر الماضية قبل وفاة هيثم أحمد زكي.

وكانت إنجي قد كتبت قبل أيام عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: “أنا بكتب الكلام ده وأنا مش قادرة أكتب حاجة بس قلت ممكن يكون فيه أي حاجة تفيد أي شخص تكون في ميزان حسنات هيثم وأنا بفكر نفسي قبلكم والله كلنا بيعدي علينا اختبارات في حياتنا وممكن نحس انه اختبار كبير اوي وصعب بس ربنا قال: ( الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون) يعني أنا كلي لله ورجعاله علشان الواحد يفتكر أنه في الآخر ملوش غير ربنا وكلنا في الآخر رجعنله مهما قلوبنا تعلقت بأشخاص أو أشياء”.

وتوفي هيثم أحمد زكي في 7 نوفمبر 2019 إثر هبوط حاد في الدورة الدموية في شقته الكائنة في ضاحية الشيخ زايد بمحافظة الجيزة في مصر.

المصدر: وسائل إعلام مصرية

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2019-11-28 2019-11-28
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