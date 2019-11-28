كلية الإعلام والاتصال بجامعة الإمام تستضيف منتج فيلم (ولد ملكًا)

وتحدث المنتج خلال اللقاء المفتوح عن تفاصيل إنتاج الفيلم ومراحل كتابة القصة وإخراج الفيلم حتى ظهر في شكله الأخير للعرض، ثم استمع إلى أسئلة الحضور مشيدًا بمستوى المشاركة في اللقاء وبحجم المعلومات الفنية التي تبادلها مع الأكاديميين والمهتمين من طلاب وطالبات الكلية في مجال الإنتاج التلفزيوني.

وعقب اللقاء قام الضيف بجولة على الكلية شاهد خلالها متحف تاريخ العلوم وتقنية الإسلام، وقناة الجامعة والاستديو الذي تضمه.

وأعرب المنتج آندريس غوميز في تصريح له عقب الجولة عن إعجابه بما شاهد في الكلية، مشيدًا بتجهيزات استديو الجامعة الذي يضم أحدث تقنيات البث المهيئة لإنتاج العديد من البرامج المختلفة، بالإضافة إلى كونه مقرًا لتدريب الطلاب على مهارات الإنتاج التلفزيوني وفق أعلى المعايير الدولية.

وقال غوميز: إن كلية الإعلام والاتصال لديها من الإمكانات ما يتيح لها أن تخرّج العديد من الطُلاب المبدعين في مجالات الإعلام المختلفة بأعلى المستويات، مبينًا أن ذلك سيكون خطوة ممتازة نحو مواكبة التغيرات التي يمر بها الإعلام بصفة عامة.

وفي ختام الزيارة قدّم سمو الأستاذ الدكتور سعد بن سعود هدية تذكارية للمنتج العالمي آندريس غوميز ، فيما بادل سموه بهدية عبارة عن نسخة من فيلم “ولد ملكًا”.