تسجيل الدخول
كل الوطن
آخر الأخبــــــــار
كل الوطن إيران تتهم 3 دول بـ”هتك حرمة” كربلاء والنجف كل الوطن السفير حسام زكي : الجامعة العربية مستعدة للتدخل في حل الأزمة اللبنانية كل الوطن كلية الإعلام والاتصال بجامعة الإمام تستضيف منتج فيلم (ولد ملكًا) كل الوطن 16 قتيلا جراء سقوط حافلة في واد وسط نيبال كل الوطن بدء القبول للفصل الدراسي الثاني في “كلية المسجد النبوي” كل الوطن مصر.. تصرّف مفاجئ من خطيبة الراحل هيثم أحمد زكي بعد أسابيع من وفاته كل الوطن الثلاثاء القادم : نائب أمير الرياض يرعى حفل اليوم العالمي لذوي الإعاقة كل الوطن “سامبا”: عدد الأفراد المكتتبين في “أرامكو” تجاوز 3 ملايين عشية انتهاء المهلة كل الوطن نجاح تجارب “تنمية عظام بشرية” على متن المحطة الفضائية الدولية كل الوطن اتفاقية تعاون بين مكتبة الملك عبد العزيز وسفارة خادم الحرمين بلندن للتعريف بالتأريخ السعودي
» » إيران تتهم 3 دول بـ”هتك حرمة” كربلاء والنجف

إيران تتهم 3 دول بـ”هتك حرمة” كربلاء والنجف

كل الوطن- فريق التحريرآخر تحديث : الخميس 28 نوفمبر 2019 - 3:09 مساءً
إيران تتهم 3 دول بـ”هتك حرمة” كربلاء والنجف

كل الوطن- وكالات- سبتونيك عربى: اتهم المساعد الخاص لرئيس مجلس الشورى الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، السعودية وإسرائيل وأمريكا باستهداف ديموقراطية وسيادة واستقلال العراق.

وقال عبد اللهيان، في تغريدة عبر حسابه على “تويتر”: إن “الثالوث الصهيو – أمريكي – السعودي یستهدف اليوم سلطة الشعب والسيادة والاستقلال العراقي”، موضحا أن “تنظيم “داعش” دخل إلى العراق متنكرا بزي الشعب العراقي، بدعم كامل من السفارة الأمريكية والسعودية”.

وأضاف عبد اللهيان: “لا شك في أن كيد أعداء العراق سيعود إليهم، كما يرتد السحر على الساحر”.

​ووجهت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الخميس، رسميا رسالة احتجاج إلى العراق، على الهجوم الذي تعرضت له القنصلية الإيرانية في مدينة النجف.

وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، عباس موسوي: “ندعو الحكومة العراقية إلى التعامل بمسؤولية وحسم وبشكل مؤثر مع المتسببين بالهجوم على القنصلية الإيرانية في النجف الأشرف وتخريبها”، وذلك حسب وكالة الجمهورية الإسلامية الإيرانية “إرنا”.

كانت وزارة الخارجية العراقية قد دانت، في وقت سابق، “الاعتداء على القنصلية الإيرانية في مدينة النجف وسط العراق، من قبل المحتجين العراقيين أمس الأربعاء”.

واتخذت السلطات المحلية في مدينة النجف، إجراءات طارئة لمواجهة الاحتجاجات المحتدمة في المدينة، التي أسفرت عن إحراق مبنى القنصلية الإيرانية هناك.

وأعلنت قيادة شرطة محافظة النجف فرض حظر التجول في المحافظة، فيما أعلن المحافظ يوم الخميس عطلة رسمية، وذلك بعد تصاعد المواجهات بين المتظاهرين وقوات الأمن في المدينة.

ويشهد العراق، منذ مطلع أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، احتجاجات واسعة للمطالبة بتحسين الأوضاع المعيشية ومحاربة الفساد وإقالة الحكومة وحل البرلمان، وإجراء انتخابات مبكرة، وقتل ما لا يقل عن 350 شخصا منذ بدء أكبر موجة احتجاجات تشهدها البلاد منذ سقوط صدام حسين عام 2003.

رابط مختصر
2019-11-28 2019-11-28
عربي ودولي
أترك تعليقك
0 تعليق
*الاسم
*البريد الالكترونى
الحقول المطلوبة*

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

محليات
أخبار المناطق
أزياء وأكسسوارات
فيديوهات
كل الوطن- فريق التحرير